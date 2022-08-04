Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

Министерство иностранных дел Латвии в четверг проинформировало, что с 1 августа было приостановлено действие межправительственного соглашения с Россией об экономическом сотрудничестве, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает официальный вестник правительства Латвии Latvijas Vеstnesis.

Также с 1 августа было приостановлено соглашение между правительствами Латвии и России о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества.

Как сообщалось, с понедельника было приостановлено действие соглашения между Латвией и Россией от 2010 года об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран.

Ранее, 16 мая, было приостановлено действие соглашения между правительствами Латвии и России о предотвращении двойного налогообложения и уклонении от уплаты налогов по налогам на прибыль и капитал и протокол к нему.

В тот же день приостановлено действие статьи 13 соглашения между правительствами Латвии и России о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии.

Напомним, Латвия планирует дополнительно проверять всех граждан, въезжающих из Беларуси и России.