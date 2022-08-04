Зеленський: Путін пропонує Україні не мирні переговори, а здатися

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін пропонує Україні не мирні переговори, а здатися за умов країни-агресора, повідомляє Новое время.

Відповідаючи на запитання африканських ЗМІ, Зеленський розповів, що на початок повномасштабного вторгнення давав сигнали президентам країн Європи та інших континентів, що хоче прямих переговорів із Путіним, щоб не допустити війни.

"Я був готовий на багато речей. Я дзвонив йому багато разів. Вони завжди знаходили причини, щоб не дати можливості цьому діалогу" , - наголосив Зеленський.

Президент додав, що Росія пропонує не діалог і примирення, а ультиматум, який звучить так: «якщо ви не зробите так, як ми хочемо, ми вас вбиватимемо».

"Вони не пропонують нам діалогу. Вони пропонують нам здатися, прийняти їхній мир. Забути, що маємо землю, історію, прапор. Просто здатися" , - сказав він.

3 серпня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресор РФ готова до переговорів з Україною "на своїх умовах".

Зеленський заявляв, що сьогодні переговори з РФ недоречні. Спершу потрібно звільнити захоплені території.