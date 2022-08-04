Зеленский: Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора, сообщает Новое время.

Отвечая на вопросы африканских СМИ, Зеленский рассказал, что до начала полномасштабного вторжения давал сигналы президентам стран Европы и других континентов, что хочет прямых переговоров с Путиным, чтобы не допустить войны.

"Я был готов на многие вещи. Я звонил ему много раз. Они всегда находили причины, чтобы не дать возможности этому диалогу" , — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Россия предлагает не диалог и примирение, а ультиматум, который звучит так: «если вы не сделаете так, как мы хотим, мы будем вас убивать».

"Они не предлагают нам диалог. Они предлагают нам сдаться, принять их мир. Забыть, что у нас есть земля, история, флаг. Просто сдаться" , — сказал он.

3 августа пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор РФ готова к переговорам с Украиной «на своих условиях».

Зеленский заявлял, что сегодня переговоры с РФ неуместны. Сначала нужно освободить захваченные территории.