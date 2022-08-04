У Миколаївській ОВА оцінили ймовірність оточення міста з півночі

У Миколаївській ОВА вважають, що причин для занепокоєння щодо можливого оточення міста з півночі поки немає, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

Кіма попросили прокоментувати чутки про те, що росіяни можуть оточити Миколаїв з боку Вознесенська та Кривого Рогу та пояснити, чи існує така ймовірність.

"Не існує", – коротко відповів глава ОВА.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що росіяни планують захопити Вознесенськ. Там зосереджено великі наступальні сили ворога.

Метою таких дій росіян є створення оперативного оточення Миколаєва.