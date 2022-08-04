В Николаевской ОВА оценили вероятность окружения города с севера

В Николаевской ОВА считают, что причин для беспокойства по поводу возможного окружения города с севера пока нет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телемарафона.

Кима попросили прокомментировать слухи о том, что россияне могут окружить Николаев со стороны Вознесенска и Кривого Рога и объяснить, существует ли такая вероятность.

"Не существует", - коротко ответил глава ОВА.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что россияне планируют захватить Вознесенск. Там сосредоточены большие наступательные силы врага.

Целью таких действий россиян является создание оперативного окружения Николаева.