Спікер ЄС: лідери Сербії та Косово обговорять врегулювання конфлікту

Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр Косово Альбін Курті планують провести переговори щодо загострення конфлікту між країнами. Вони відбудуться через два тижні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява спікера ЄС з питань зовнішньої і політики безпеки Петера Стано в коментарі виданню Tanjug.

За його інформацією, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запросив Вучича і Курті до переговорів, які відбудуться 18 серпня в Брюсселі.

При цьому Стано зазначив, що в обговоренні також візьме участь спеціальний посланник ЄС з діалогу між Белградом і Пріштіною Мирослав Лайчак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що увечері 31 Липня 2022 року на кордоні Косово з Сербією були чутні звуки стрілянини і сирени.