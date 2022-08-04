Спикер ЕС: лидеры Сербии и Косово обсудят урегулирование конфликта

Президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Альбин Курти планируют провести переговоры по обострению конфликта между странами. Они состоятся через две недели, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление спикера ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петера Стано в комментарии изданию Tanjug.

По его информации, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригласил Вучича и Курти к переговорам, которые состоятся 18 августа в Брюсселе.

При этом Стано отметил, что в обсуждении также примет участие специальный посланник ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак.

Напомним, ранее стало известно, что вечером 31 июля 2022 года на границе Косово с Сербией были слышны звуки стрельбы и сирены.