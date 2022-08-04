ЄС ввів нові санкції проти Януковича та його сина

ЄС ввів нові санкції проти Януковича та його сина

Європейський союз запровадив санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича за підрив територіальної цілісності. Також у списку санкцій опинився його син Олександр, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Ради ЄС.

Повідомляється, що Януковича та його сина додали до списку санкцій за підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, стабільності і безпеки держави. Крім того, на Олександра Януковича накладаються обмеження за угоди з окупаційними угрупованнями на Донбасі.

Зазначимо, до цього діяли санкції проти Януковича та його сина за привласнення коштів українського бюджету.

"ЄС рішуче засуджує невибіркові напади Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру і закликає Росію негайно і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - додали в Раді ЄС.

Також Брюссель закликає забезпечити безпечне повернення з Росії викрадених українських дітей.

Нагадаємо, у 2021 році Генеральний суд ЄС анулював санкції проти Януковича та його сина Олександра. Однак рішення стосувалося тих обмежень, які вже втратили свою силу, оскільки Брюссель щороку продовжує санкції.

В Україні колишній президент продовжує фігурувати в кримінальних справах. Нещодавно суд дозволив заочне слідство щодо нього через Харківські угоди. До цього за державну зраду його засудили до 9 років в'язниці.

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