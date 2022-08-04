ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Европейский союз ввел санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича за подрыв территориальной целостности. Также в санкционном списке оказался его сын Александр, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

Сообщается, что Януковича и его сына добавили в санкционный список за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, стабильности и безопасности государства. Кроме того, на Александра Януковича накладываются ограничения за сделки с оккупационными группировками на Донбассе.

Отметим, до этого действовали санкции против Януковича и его сына за присвоение средств украинского бюджета.

"ЕС решительно осуждает неизбирательные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает Россию немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ" , - добавили в Совете ЕС.

Также Брюссель призывает обеспечить безопасное возвращение из России похищенных украинских детей.

Напомним, в 2021 году Генеральный суд ЕС аннулировал санкции против Януковича и его сына Александра. Однако решение касалось тех ограничений, которые уже утратили свою силу, поскольку Брюссель ежегодно продлевает санкции.

В Украине бывший президент продолжает фигурировать в уголовных делах. Недавно суд разрешил заочное следствие в отношении него из-за Харьковских соглашений. До этого за государственную измену его приговорили к 9 годам тюрьмы.