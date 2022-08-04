Кубраков підтвердив вихід ще трьох суден з Одеських портів
У п'ятницю, 5 серпня, ще три судна з продовольством вийдуть з українських портів. Вони транспортуватимуть більше 50 тисяч тонн кукурудзи, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
"Завтра з 5 до 8 години ранку очікується вихід двох суден з порту "Чорноморськ", а також одного з Одеського порту. Після цього буде сформований караван, який разом з лідируючим судном вирушить до портів призначення", - написав він.
Кубраков зазначив, що на борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET сукупно перевозитимуть більше 50 тисяч тонн кукурудзи у рамках "зернової ініціативи".
Нагадаємо, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар анонсував вихід ще трьох суден з України.
Як повідомлялося раньше, перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту 1 серпня.