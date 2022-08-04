Кубраков подтвердил выход еще трех судов из Одесских портов

В пятницу, 5 августа, еще три судна с продовольствием выйдут из украинских портов. Они будут транспортировать более 50 тысяч тонн кукурузы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Завтра с 5 до 8 часов утра ожидается выход двух судов из порта "Черноморск", а также одного из Одесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения" , - написал он.

Кубраков отметил, что на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно будут перевозить более 50 тысяч тонн кукурузы в рамках "зерновой инициативы".

Напомним, министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал выход еще трех судов из Украины.

Как сообщалось ранее, первое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта 1 августа.