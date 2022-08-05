Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 41 650 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1792 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4032 (+6) од,
  • артилерійських систем – 950 (+4) од,
  • РСЗВ - 260 (+0) од,
  • засобів ППО - 123 (+5) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+0),
  • крилатих ракет - 182 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2964 (+4) од,
  • спеціальної техніки - 83 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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