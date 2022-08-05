Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 41 650 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1792 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4032 (+6) од,
- артилерійських систем – 950 (+4) од,
- РСЗВ - 260 (+0) од,
- засобів ППО - 123 (+5) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 191 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+0),
- крилатих ракет - 182 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2964 (+4) од,
- спеціальної техніки - 83 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.