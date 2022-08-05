ОВА: ЗСУ звільнили село на Харківщині
Українські військові звільнили та взяли під контроль село Дмитрівка на Харківщині, про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.
"Наші захисники звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі. При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника", - йдеться в повідомленні.
Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Детальна інформація з'явиться згодом.
Також цієї ночі ворог попередньо з систем залпового вогню здійснив масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова.
"Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались", - уточнив Синєгубов.
Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізували двох чоловіків 26 та 38 років та жінку 46 років, всі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості.
Також минулої ночі ворог обстріляв м. Чугуїв. 3 ракети влучили по відкритій території приватного домоволодіння, 1 ракета впала поряд. Постраждалих немає.
Загалом протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Постраждалих немає.