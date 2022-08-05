ОВА: ЗСУ звільнили село на Харківщині

Українські військові звільнили та взяли під контроль село Дмитрівка на Харківщині, про це повідомляє﻿ голова ОВА Олег Синєгубов.

"Наші захисники звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка в Ізюмському районі. При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника" , - йдеться в повідомленні.

Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Детальна інформація з'явиться згодом.

Також цієї ночі ворог попередньо з систем залпового вогню здійснив масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова.

"Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались" , - уточнив Синєгубов. ﻿

Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізували двох чоловіків 26 та 38 років та жінку 46 років, всі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості.

Також минулої ночі ворог обстріляв м. Чугуїв. 3 ракети влучили по відкритій території приватного домоволодіння, 1 ракета впала поряд. Постраждалих немає.

Загалом протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Постраждалих немає.