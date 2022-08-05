ОВА: ВСУ освободили село на Харьковщине

Украинские военные освободили и взяли под контроль село Дмитровка в Харьковской области, об этом сообщает председатель ОВА Олег Синегубов.

"Наши защитники освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе. При этом они ликвидировали много техники и пехоты противника" , - говорится в сообщении.

В настоящее время ВСУ занимают выгодные рубежи и укрепили свои позиции. Подробная информация появится позже.

Также в эту ночь враг предварительно из систем залпового огня совершил массированный обстрел Шевченковского, Индустриального и Салтовского районов Харькова.

"Под ударом оказались жилые дома, магазины, рынок, во многих домах повреждены стекла, пострадали помещения учебного заведения, детские площадки. Пиротехники также изъяли неразорвавшиеся снаряды" , - уточнил Синегубов.

В результате обстрела с ранениями госпитализировали мужчин 26 и 38 лет и женщину 46 лет, все они находились на улице. Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Другие раненые – в состоянии средней тяжести.

Также минувшей ночью враг обстрелял г. Чугуев. 3 ракеты попали по открытой территории частного домовладения, 1 ракета упала рядом. Пострадавших нет.

В течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области. Пострадавших нет.