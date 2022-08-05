СБУ: екс-заступнику голови розвідки повідомили про підозру

Слідчі СБУ повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки МО України. Генерал-майор підозрюється у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомила﻿ прес-служба СБУ.

За даними слідства, він передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні.

Крім цього, переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони для відсічі збройній агресії.

Вказано, що силовики затримали підозрюваного ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, під час обшуків за місцем роботи він намагався застрелити співробітників СБУ, які прибули за місцем події. Екс-заступник застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова.

Затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах держслужби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України, додали в СБУ.

У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які були сформовані в ході навчання за часів СРСР у Москві.

За завданням окупантів, він збирав секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, у тому числі ГУ розвідки, Національній академії Сухопутних військ ім. Сагайдачного, а також розвіддані щодо діяльності стратегічно важливих об’єктів військово-промислового комплексу України.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.