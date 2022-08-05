За тиждень автомобільний газ на АЗС подешевшав ще на одну гривню

За тиждень автомобільний газ на АЗС подешевшав ще на одну гривню

Середня ціна на скраплений газ за робочий тиждень (з 29 липня по 5 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л, повідомляє Enkorr.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,71 грн/л і 1,25 грн/л, до 28,49 і 28,48 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 0,59 грн/л, до 28,49 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,88 грн/л, до 27,67 грн/л.

Крім того, на 0,3-4 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

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Зниження ціни, як зазначають оператори, зумовлено профіцитом ресурсу на ринку, через що суттєво зменшилась ціна у гурті. За даними "А-95", у липні було імпортовано 77 тис. т автогазу, що на 8% більше, ніж у червні.

На думку експерта "А-95" Артема Куюна, ситуація посилюється ще одним базовим чинником. Зокрема, з його слів, споживання автогазу у країні в липні впало мінімум удвічі порівняно з торішнім, тоді як кількість гравців ринку зросла на 56% (114 юросіб).

"Тож конкурс продавців на одного покупця газу зріс у кілька разів. Наповнення ринку газом через зрозумілу логістику й наявність потрібної інфраструктури відбулося швидше за решту продуктів, тож мінусові постачання й штовханина (цінова — ред.) тут почалися раніше", — зазначає експерт у своїй авторській колонці Let's get ready to rumble.

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