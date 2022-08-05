Кабмін конфіскує майже тисячу об'єктів, що належать Росії

У п’ятницю, 5 серпня, уряд конфіскує майже тисячу об’єктів, які належать Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Сьогодні уряд затвердить указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об’єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій - це корпоративні права, 824 позиції - майно, - розповів він. - Перелік об’єктів сформовано. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів".

За його словами, все майно розділено на три категорії.

"Перша категорія - це майно, яке належить російській державі. Друга категорія — це активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії. Третя категорія - це активи російських банків".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким Росія та її резиденти можуть позбутися майна на території України.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала пропозиції президента до закону щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб. Згідно з документом конфіскація, майна тих, хто підтримує російську агресію, відбуватиметься за рішенням суду.