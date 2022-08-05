Мінфін: Італія надала Україні 200 млн євро кредитної допомоги

Міністр фінансів Сергій Марченко та міністр економіки та фінансів Італії Даніеле Франко підписали кредитний договір на 200 мільйонів євро, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Уряд Італії одним із перших підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському Уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні видатки" , – зазначив Марченко.

Зазначається, що кредит надається на пільгових умовах – на 15 років з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком 7,5 років та за нульовою процентною ставкою.

Кошти будуть спрямовані на покриття видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.