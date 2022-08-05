Зеленський вимагає ввести жорсткі санкції проти атомної галузі РФ
Після обстрілів окупантів Запорізької АЕС президент Володимир Зеленський вимагає, аби проти російської атомної галузі застосували жорсткі санкції, повідомляє Українська правда.
Про це говорить відеозвернення Зеленського.
"Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об’єкта – це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору.
Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою – спонсором тероризму.
Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від "Росатома" до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки.
Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології".