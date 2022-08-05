Bloomberg: Китай хоче посилити обмеження для експорту з Тайваню

Влада Китаю планує посилити обмеження для експорту продукції, яку вироблено на Тайвані. Наразі у комуністичній партії йде обговорення, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

"Продукція, позначена як вироблена в Китайській республіці (Тайвань - ред.), не зможе ввозитися на ринок материкового Китаю" ,- мовиться в публікації.

При цьому в Пекіні не хочуть, аби Тайвань використовував як офіційну назву на маркуванні напис "Китайська республіка" (замість КНР - ред.).

Оскільки комуністична влада на материковому Китаї вважає острів частиною своєї території.

Джерела Bloomberg вказують, що ця ідея не є новою. Китайські правила маркування для тайванського імпорту вперше були оголошені у 2015 році, але до сьогодні вони суворо не дотримувалися.

Ризик полягає в тому, що продукти з Тайваню будуть конфісковані, якщо компанії не змінять своє маркування відповідно до правил комуністичного уряду КНР.

Цікаво, що експорт з Тайваню в Китай значно перевищує імпорт з материка.

Нагадаємо, Китай заблокував імпорт цитрусових, риби та деяких інших продуктів з Тайваню у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.