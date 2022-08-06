Данілов про терміни контрнаступу ЗСУ: Давайте наберемося терпіння

Терміни контрнаступу Збройних сил України визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем, а "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію на фронті, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це заявив секретар РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю ТРК "Київ".

"Давайте будемо спокійно ставитися до цих речей, коли це (контрнаступ – ред.) буде відбуватися. Військові знають свою справу, знають, коли їм потрібно починати, і головне, як швидко, як з найменшою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни: звільняти наші території від окупанта" , - сказав Данілов.

За його словами, так звані "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію.

Секретар РНБО зазначив, що "треба набратися терпіння і побачити все це своїми очима".