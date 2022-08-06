Окупанти вночі вдарили по багатоповерхівці в Костянтинівці

У ніч на 6 серпня російські війська обстріляли багатоповерхівку у Костянтинівці Донецької області, один з під'їздів будинку зруйнований, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook.

"Росіяни завдали удару по п’ятиповерхівці - обвалився один під'їзд. Рятувальникам вдалося витягнути із нього сімох людей: двох дістали з-під завалів і ще п’ятьох спустили із заблокованих квартир" , — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, загиблих внаслідок обстрілу немає.

Кириленко зазначив, що більшість мешканців під'їзду своєчасно евакуювалася — інакше наслідки могли бути значно страшнішими.