Ердоган знову запропонував Путіну провести зустріч із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував главі Кремля зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

З такою заявою турецький президент виступив перед журналістами, відповідаючи на питання за підсумками персональної зустрічі з Путіним в Сочі.

Ердоган навів вдалий, на його думку, приклад перемовин в Стамбулі, що призвів до угоди щодо "зернового коридору".

"Попри труднощі, я вірю в те, що криза (війна РФ проти України - ред.) буде вирішена за столом переговорів. Я ще раз нагадав Путіну, що ми можемо прийняти його зустріч із Зеленським. Ми будемо продовжувати свої наміри" , - сказав президент Туреччини.

Нагадаємо, про намір президента Туреччини Реджеп Тайіпа Ердогана провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна вже повідомляється не вперше.

Турецький лідер неодноразово заявляв про свою ініціативу, а також те, що звертався до Путіна щодо цього питання.

Натомість у Кремлі завжди ухиляються від прямого питання на готовність до таких переговорів, постійно заявляючи про необідність ретельної підготовки та "виконання їх умов".