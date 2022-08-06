Генсек ООН попередив про загрозу ядерної війни

Загроза застосування ядерної зброї все більше набирає обертів. Світ має назавжди відмовитися від цього виду озброєння, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш під час виступу в Японії.

З таким закликом він виступив під час промови з нагоди 77-і річниці ядерного бомбардування Хіросіми.

"Кризи з серйозним ядерним підтекстом швидко поширюються - від Близького Сходу до Корейського півострова та російського вторгнення в Україну. Людство грає із зарядженою рушницею" , - заявив Гутерреш.

Генсек ООН підкреслив, що нові перегони озброєнь все більше набирають обертів, світові лідери збільшують запаси ядерної зброї вартістю сотні мільярдів доларів і зараз майже 13 тисяч одиниць ядерної зброї зберігаються в арсеналах по всьому світу.

Він заявив, що ядерна зброя має бути "назавжди стерта з лиця землі".