КМДА: у Києві тимчасово відмінили плату за паркування автотранспорту

У Києві тимчасово відмінили плату за паркування автомобільного транспорту на муніципальних майданчиках, інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повiдомлення КМДА у Telegram.

"У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Ці зміни відображені у додатку "Київ цифровий".

Столична влада пояснила своє рішення тим, що відміна плати пов’язана з судовим процесом щодо вартості паркування.

Про терміни закінчення судового процесу і рішення щодо вартості оплати не повідомляється. Але влада обіцяє заздалегідь проінформувати автовласників.