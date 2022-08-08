КМДА: у Києві тимчасово відмінили плату за паркування автотранспорту
У Києві тимчасово відмінили плату за паркування автомобільного транспорту на муніципальних майданчиках, інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повiдомлення КМДА у Telegram.
"У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Ці зміни відображені у додатку "Київ цифровий".
Столична влада пояснила своє рішення тим, що відміна плати пов’язана з судовим процесом щодо вартості паркування.
Про терміни закінчення судового процесу і рішення щодо вартості оплати не повідомляється. Але влада обіцяє заздалегідь проінформувати автовласників.