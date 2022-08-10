Bloomberg: Росія могла ввезти зброю із Сирії

Російське торгове судно Sparta II, яке перебуває під санкціями США, могло доставити зброю для армії РФ. Про це 9 серпня повідомило агентство Bloomberg з посиланням на дані розвідки, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що корабель пройшов турецьку протоку Босфор шляхом із Сирії до Росії наприкінці минулого місяця. За даними європейської розвідки, Sparta II перевозив військовий вантаж.

Як заявило джерело агентства, уряд США вважає, що Росія використовує торгові судна для перевезення військових вантажів у Чорному морі.

"Судно Sparta II майже напевно доставило військові машини із сирійського порту Тартус, який використовується Росією, про що свідчать дані розвідки та супутникові знімки від 17-25 липня" , - пише Bloomberg.

Корабель був помічений у Сирії з транспортними засобами у трюмі, а також при перетині протоки Босфор. Пізніше його ідентифікували в Новоросійську під час розвантаження щонайменше 11 одиниць техніки.

Дані морського стеження показують, що судно здійснило подорож, очевидно, без перешкод із боку Туреччини.

Як з'ясували журналісти, Росія вже кілька разів цього року використала на вказаному маршруті судна компанії ТОВ Оборонлогістика, які у минулому перевозили військові вантажі із Сирії.