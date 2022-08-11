Верещук: обов'язкова евакуація передбачає безкоштовне житло для переселенців

Людям, яких евакуйовують з небезпечного регіону, надаватимуть безкоштовне житло та соціальний захист. Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сказала на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

«Обов'язкова евакуація передбачає розселення людей. Держава бере на себе повністю витрати по забезпеченню житлом. Тобто люди приїдуть та абсолютно безкоштовно будуть розселені. Ніхто з них грошей за це брати не буде і точно нікого не буде виселяти. Якщо ми вже організували евакуаційний потяг і людина сіла, то має знати, що її чекають, зустрінуть на пероні, завезуть, і вона буде проживати у прийнятних умовах» , - сказала Верещук.

Вона запевнила, що особисто їздила та перевіряла, які умови створюють для внутрішньо переміщених осіб.

«До речі, ми дозволили регіонам проводити ремонтні роботи, в тому числі капітальний ремонт, реконструкцію, закупівлі товарів та послуг, щоб допомогти реконструювати житлові приміщення, або навіть нежитлові перевести у житлові під ВПО. Ми зробили все, щоб спокійно зараз забезпечити житлом безкоштовним наших внутрішніх переселенців» , - сказала Верещук.

Як повідомлялося, агресор постійно обстрілює Донеччину, вбиваючи мирних жителів, знищуючи цивільну інфраструктуру. У регіоні давно немає газопостачання, а в багатьох населених пунктах - і водопостачання.

29 липня Кабінет Міністрів України створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Його очолила Верещук. До штабу увійшли представники міністерств, силових відомств та військових адміністрацій. Евакуація жителів неокупованих районів Донеччини передбачається до початку опалювального сезону.

Президент Володимир Зеленський закликав жителів Донбасу евакуюватися. Вивезення людей із небезпечного регіону стартувало 2 серпня.