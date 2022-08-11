Шольц відреагував на ідею заборонити росіянам в'їзд до ЄС
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідеї загальної заборони на в'їзд росіян до Євросоюзу. Про це він заявив 11 серпня на щорічній прес-конференції глави уряду ФРН, повідомляє Корреспондент.
"Це війна Путіна, і мені важко з цією ідеєю", - зазначив політик.
За його словами, ЄС уже ухвалив рішення про персональні санкції проти "людей із центрів прийняття рішень у Москві".
"Ми продовжуватимемо це", - запевнив канцлер.
При цьому Шольц не вважає виправданим розширення каральних заходів проти росіян, наприклад, у сфері туризму. Він упевнений, що санкції, спрямовані "проти всіх, включаючи невинних", послаблять їхню ефективність.
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розгляне питання заборони видачі шенгенських віз росіянам уже наприкінці серпня.