Шольц отреагировал на идею запретить россиянам въезд в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает идею общего запрета на въезд россиян в Евросоюз. Об этом он заявил 11 августа на ежегодной пресс-конференции главы правительства ФРГ, сообщает Корреспондент.

"Это война Путина и мне тяжело с этой идеей" , - отметил политик.

По его словам, ЕС уже принял решения о персональных санкциях против "людей из центров принятия решений в Москве".

"Мы будем продолжать это" , - заверил канцлер.

При этом Шольц не считает оправданным расширение карательных мер против россиян, например в сфере туризма. Он уверен, что санкции, направленные "против всех, включая невиновных", ослабят их эффективность.

Ранее сообщалось, что Европейский союз рассмотрит вопрос запрета выдачи шенгенских виз россиянам уже в конце августа.

Напомним, ряд стран уже ввел ограничения на выдачу виз гражданам РФ, однако системного запрета от Евросоюза до сих пор нет.