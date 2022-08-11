Шольц отреагировал на идею запретить россиянам въезд в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает идею общего запрета на въезд россиян в Евросоюз. Об этом он заявил 11 августа на ежегодной пресс-конференции главы правительства ФРГ, сообщает Корреспондент.
"Это война Путина и мне тяжело с этой идеей", - отметил политик.
По его словам, ЕС уже принял решения о персональных санкциях против "людей из центров принятия решений в Москве".
"Мы будем продолжать это", - заверил канцлер.
При этом Шольц не считает оправданным расширение карательных мер против россиян, например в сфере туризма. Он уверен, что санкции, направленные "против всех, включая невиновных", ослабят их эффективность.
Ранее сообщалось, что Европейский союз рассмотрит вопрос запрета выдачи шенгенских виз россиянам уже в конце августа.
Напомним, ряд стран уже ввел ограничения на выдачу виз гражданам РФ, однако системного запрета от Евросоюза до сих пор нет.