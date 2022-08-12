Резніков: в Україну прибули РСЗВ від Великої Британії

Україна отримала партію реактивних систем залпового вогню М270 від Великої Британії. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Він подякував британському міністру оборони Бену Уоллесу й усьому британському народу.

"Ваша підтримка дивовижна і така важлива для України. Наша українська армія вміло використовуватиме це „поповнення“ на полі бою" , — написав Резніков. ﻿

Міністр не уточнив, про яку кількість систем йдеться, але додав, що незабаром на фронт прибудуть і "інші подарунки".