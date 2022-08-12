Резников: в Украину прибыли РСЗО от Великобритании

Украина получила партию реактивных систем залпового огня М270 от Великобритании. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он поблагодарил британского министра обороны Бена Уоллеса и весь британский народ.

"Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша украинская армия умело будет использовать это "пополнение" на поле боя" , - написал Резников.

Министр не уточнил, о каком количестве систем идет речь, но добавил, что в скором времени на фронт прибудут и "другие подарки".