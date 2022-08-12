Мінінфраструктури: у порти України йдуть два судна за зерном

У порти "Чорноморськ" та "Південний" у п'ятницю, 12 серпня, зайдуть два судна під завантаження понад 40 тисяч тонн зерна, повідомляє Мінінфраструктури.

"Уже сьогодні "Чорноморськ" та "Південний" приймуть ще 2 судна під завантаження – BRAVE COMMANDER та PETREL S. На них буде завантажено понад 40 тис. тонн українського зерна" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Також сьогодні вранці вийшов п’ятий караван з агропродукцією з українських портів. На бортах суден понад 63 тис. тонн агропродукції.