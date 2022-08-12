Мининфраструктуры: в порты Украины идут два судна за зерном

В порты "Черноморск" и "Южный" в пятницу, 12 августа, зайдут два судна под погрузку более 40 тысяч тонн зерна, сообщает Мининфраструктуры.

"Уже сегодня "Черноморск" и "Южный" примут еще 2 судна под загрузку – BRAVE COMMANDER и PETREL S. На них будет загружено более 40 тыс. тонн украинского зерна" , - говорится в сообщении.

Также сегодня утром вышел пятый караван с агропродукцией из украинских портов. На бортах судов более 63 тысяч тонн агропродукции.