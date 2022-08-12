Посол: у Німеччині працюють над підготовкою візиту Штайнмаєра в Україну

Німецька сторона працює над підготовкою візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра до України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Мої колеги в Німеччині над цим (візитом Штайнмаєра в Україну. – Ред.) працюють, ми про це говорили. Я три роки працювала у відомстві федерального президента Штайнмаєра, тобто я з ними у постійному контакті, – цей візит буде" , - сказала вона.

Фельдгузен зауважила, що не може назвати дату візиту, однак сподівається, що візит відбудеться скоро.

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не захотів зустрічатися зі Штайнмайєром у Києві через тісні зв’язки останнього з Росією. Президент Німеччини тоді заявив, що був готовий приїхати до Києва, однак "у Києві цього не хотіли".

Пізніше відбулась розмова Зеленського та Штайнмайєра. Офіційно за підсумками розмови повідомлялося, що президент ФРН висловив солідарність із президентом України та отримав запрошення до Києва.