Посол: в Германии работают над подготовкой визита Штайнмайера в Украину

Немецкая сторона работает над подготовкой визита президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера в Украину.

Об этом в интервью Укринформу сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Мои коллеги в Германии над этим (визитом Штайнмайера в Украину. – Ред.) работают, мы об этом говорили. Я три года работала в ведомстве федерального президента Штайнмайера, то есть я с ними в постоянном контакте, – этот визит будет" , - сказала она.

Фельдгузен отметила, что не может назвать дату визита, но надеется, что визит состоится скоро.

Напомним, 12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Президент Германии тогда заявил, что был готов приехать в Киев, однако "в Киеве этого не хотели".

Позже состоялся разговор Зеленского и Штайнмайера. Официально по итогам разговора сообщалось, что президент ФРГ выразил солидарность с президентом Украины и получил приглашение в Киев.