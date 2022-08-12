На Закарпатті планують розпочати масштабний видобуток солі

У Закарпатській області планують розпочати видобуток солі на території Буштинської громади, яка дозволить забезпечити потребу України у продукті на 100%. Про це повідомив﻿ голова ОВА Віктор Микита.

За його словами, у регіоні стартували роботи в рамках інвестиційної угоди з компанією "Катіон інвест", що дозволить розробляти Буштинське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом підземного вилуговування через бурові свердловини з поверхні землі.

Він нагадав, що через бойові дії на Донеччині зупинилося держпідприємство "Артемсіль", яке забезпечувало 100% потреби країни, у зв'язку з чим державі довелося шукати альтернативні джерела отримання солі.

"Після попередніх геологічних досліджень виявили колосальний соляний пласт, котрий починається з 35 до 500 метрів.

Зараз вже розпочали інженерні роботи з будівництва під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників та інше. Водночас закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння" , - йдеться в повідомленні.

Першу сіль із родовища буде видобуто через шість місяців. Повідомляється, що родовище зможе забезпечити 100% потреби України в технічній солі, яка постачається для утримання доріг у зимовий період. Потреба країни у технічній солі — до 450 тисяч тонн на сезон.

Також після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення.