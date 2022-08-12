На Закарпатье планируют начать масштабную добычу соли

В Закарпатской области планируется начать добычу соли на территории Буштинской общины, что позволит обеспечить потребность Украины в продукте на 100%. Об этом сообщил председатель ОВА Виктор Микита.

По его словам, в регионе стартовали работы в рамках инвестиционного соглашения с компанией "Катион инвест", что позволит разрабатывать Буштинское соляное месторождение и добывать до 150 тысяч тонн соли в месяц методом подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли.

Он напомнил, что из-за боевых действий в Донецкой области остановилось госпредприятие "Артемсоль", которое обеспечивало 100% потребности страны, в связи с чем государству пришлось искать альтернативные источники получения соли.

"После предварительных геологических исследований обнаружили колоссальный соляной пласт, начинающийся с 35 до 500 метров.

Сейчас уже приступили к инженерным работам по строительству подъездной дороги, разметке буровых площадок, обустроили места для работников и прочее. В то же время, закупили современное оборудование для глубокого промышленного бурения" , - говорится в сообщении.

Первая соль из месторождения будет добыта через шесть месяцев. Сообщается, что месторождение сможет обеспечить 100% потребности Украины в технической соли, поставляемой для содержания дорог в зимний период. Потребность страны в технической соли – до 450 тысяч тонн в сезон.

Также после планового развития инфраструктуры предприятие начнет поставлять населению пищевую соль.