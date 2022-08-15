Міноборони Латвії передало Україні чотири бойові вертольоти
Латвія передала Україні чотири бойові вертольоти, повідомив глава латвійського Міноборони Артіс Пабрікс, повідомляє Новое время.
Він написав у Twitter, що Україна вже отримала гелікоптери та найближчим часом вони увійдуть до складу авіапарку ЗСУ.
"Зараз, коли українські солдати контратакують у багатьох місцях, наші подаровані вертольоти допоможуть проводити бойові дії та рятувати життя", - написав він.
У латвійському Міноборони уточнили, що Україні було передано по два вертольоти Мі-17 та Мі-2.
На початку липня президент Латвії Егілс Левітс говорив, що його країна надала допомогу для ЗСУ приблизно на третину свого військового бюджету.