Минобороны Латвии передало Украине четыре боевых вертолета

Латвия передала Украине четыре боевых вертолета, сообщил глава латвийского Минобороны Артис Пабрикс, сообщает Новое время.

Он написал в Twitter, что Украина уже получила вертолеты и в ближайшее время они войдут в состав авиапарка ВСУ.

"Сейчас, когда украинские солдаты контратакуют во многих местах, наши подаренные вертолеты помогут проводить боевые действия и спасать жизни" , — написал он.

В латвийском Минобороны уточнили, что Украине были переданы по два вертолета Ми-17 и Ми-2.

В начале июля президент Латвии Эгилс Левитс говорил, что его страна предоставила помощь для ВСУ приблизительно на треть своего военного бюджета.