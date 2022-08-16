Влада закликала жителів Енергодару евакуюватися через обстріл ЗАЕС

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух закликав мешканців тимчасово окупованого Енергодару евакуюватися через обстріл Росією Запорізької атомної електростанції.﻿﻿, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону він розповів, що усі органи цивільного захисту працюють у обмеженому режимі. Старух нагадав, що ЗАЕС є найбільшою атомною електростанцією у Європі та там зберігається 1200 тонн урану.

"Ми радимо людям виїжджати з Енергодару, особливо жінкам та дітям" , - закликав він.

Старух повідомив, що понад сто працівників станції викрадено. Він також наголосив на необхідності демілітаризації станції та 30-кілометрової зони від важкого озброєння, боєприпасів, щоб не було найменшого натяку на виникнення позаштатної ситуації.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою.

Російські обстріли 5 серпня викликали пожежу на водневій станції АЕС. Крім того, внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок ЗАЕС відключено від енергосистеми та переведено в резерв. Внаслідок обстрілу 6 серпня російські снаряди потрапили у майданчик біля ядерних відходів.