ОВА: на Сумщині від підриву на міні загинув місцевий депутат
На Сумщині внаслідок підриву на міні загинув власник аграрної компанії та депутат селищної ради Іван Дейнека, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
"Сьогодні близько 16 години у Краснопільській громаді сталася трагічна подія.
Дорогою їхав вантажний автомобіль ЗІЛ. Він розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину з дороги, проігнорував попереджувальні таблички "обережно міни".
Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці".
За кермом був Дейнека Іван Григорович, мешканець Краснопілля, місцевий фермер – власник аграрної компанії та депутат селищної ради. Він також був головою асоціації фермерів та приватних землевласників Сумської області.
Живицький уточнив, що Дейнека перебував в машині сам, перевозив зібраний урожай.