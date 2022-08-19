ОВА: в Сумской области от подрыва на мине погиб местный депутат

В Сумской области в результате подрыва на мине погиб владелец аграрной компании и депутат поселкового совета Иван Дейнека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Сегодня около 16 часов в Краснопольской общине произошло трагическое событие.

По дороге ехал грузовой автомобиль ЗИЛ. Он разминался со встречным автомобилем и съехал на обочину с дороги, проигнорировал предупредительные таблички "Осторожно, мины".

Грузовик взорвался, водитель погиб на месте".

За рулем находился Дейнека Иван Григорьевич, житель Краснополья, местный фермер – владелец аграрной компании и депутат поселкового совета. Он также являлся председателем ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области.

Живицкий уточнил, что Дейнека находился в машине один, перевозил собранный урожай.