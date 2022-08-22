Українці зможуть користуватися електронними водійськими правами в Польщі

Українці зможуть користуватися електронним водійським посвідченням у Польщі через застосунок mObywatel, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу.

Він пояснив, що українська "Дія" та польський mObywatel розширюють інтеграцію. Найближчим часом українці зможуть шерити водійські посвідчення та технічний паспорт на автомобіль у польський застосунок.