Украинцы смогут пользоваться электронными водительскими правами в Польше

Украинцы смогут пользоваться электронными водительскими правами в Польше
Фото: pixabay

Украинцы смогут пользоваться электронным водительским удостоверением в Польше через приложение mObywatel, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга.

Он объяснил, что украинская "Дія" и польский mObywatel расширяют интеграцию. В ближайшее время украинцы смогут шерить водительские удостоверения и технический паспорт на автомобиль в польское приложение.

"Это возможность с украинской "Дії" шерить свои водительские удостоверения и технический паспорт на авто в польское приложение и тем самым получить электронные водительские права и техпаспорт для использования в Польше", - заявил Федоров.

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