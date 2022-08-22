Украинцы смогут пользоваться электронными водительскими правами в Польше
Украинцы смогут пользоваться электронным водительским удостоверением в Польше через приложение mObywatel, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга.
Он объяснил, что украинская "Дія" и польский mObywatel расширяют интеграцию. В ближайшее время украинцы смогут шерить водительские удостоверения и технический паспорт на автомобиль в польское приложение.
"Это возможность с украинской "Дії" шерить свои водительские удостоверения и технический паспорт на авто в польское приложение и тем самым получить электронные водительские права и техпаспорт для использования в Польше", - заявил Федоров.