Украинцы смогут пользоваться электронными водительскими правами в Польше

Украинцы смогут пользоваться электронным водительским удостоверением в Польше через приложение mObywatel, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга.

Он объяснил, что украинская "Дія" и польский mObywatel расширяют интеграцию. В ближайшее время украинцы смогут шерить водительские удостоверения и технический паспорт на автомобиль в польское приложение.