Боррель виступив проти заборони на в'їзд до ЄС для всіх росіян

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель виступив проти заборони на в'їзд до ЄС для всіх громадян країни-агресора Росії, повідомляє Новое время.

Свою думку він висловив під час конференції в Іспанії в понеділок, 22 серпня, повідомляє агентство Bloomberg.

"Заборонити в'їзд усім росіянам - не найкраща ідея... Ми маємо бути більш вибірковими" , - сказав Боррель.

За словами верховного представника ЄС із закордонних справ, блок не повинен відчиняти двері для олігархів, але «є багато росіян, які хочуть втекти з країни, бо не бажають жити в такій ситуації».﻿

Глави МЗС країн ЄС обговорять заборону на видачу віз для російських туристів наприкінці серпня. Такі країни, як Естонія, Латвія та Фінляндія, закликають запровадити загальноблокову заборону на в'їзд росіянам через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, деякі вже закрили кордони для громадян РФ. Боррель вважає, що це питання треба було спершу обговорити на рівні ЄС.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що візова заборона для громадян РФ могла б стати одним із найдієвіших заходів проти Росії.