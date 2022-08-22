Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для всех россиян

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для всех граждан страны-агрессора России, сообщает Новое время.

Свое мнение он выразил во время конференции в Испании в понедельник, 22 августа, сообщает агентство Bloomberg.

"Запретить въезд всем россиянам — не лучшая идея… Мы должны быть более избирательными" , — сказал Боррель.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам, блок не должен открывать двери для олигархов, но «есть много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что не желают жить в такой ситуации».﻿

Главы МИД стран ЕС обсудят запрет на выдачу виз для российских туристов в конце августа. Такие страны, как Эстония, Латвия и Финляндия, призывают ввести общеблоковый запрет на въезд россиянам из-за полномасштабного вторжения России в Украину, некоторые уже уже закрыли границы для граждан РФ. Боррель считает, что этот вопрос нужно было сначала обсудить на уровне ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.