СNN: США передали Україні зброю, призначену для контрнаступу

Адміністрація президента США Джо Байдена протягом останніх кількох місяців передавала Україні зброю, призначену для звільнення південних регіонів країни, повідомляє СNN із посиланням на представника Білого дому, повідомляє Новое время.

За словами чиновника, Україна просила у Вашингтона зброю, спеціально призначену для запланованого контрнаступу на півдні країни.

США виконали багато цих запитів, включаючи додаткові боєприпаси, артилерію та Джавеліни, в ході декількох пакетів допомоги США за останні два місяці, додав він.

Вашингтон повідомляв, яку зброю направляє до України, але не уточнював, що вона призначена для контрнаступу.

У День Незалежності України 24 серпня президент США затвердив найбільший в історії пакет військової допомоги для України на суму 2,98 мільярда доларів США.

Він включає ЗРК NASAMS, авіаційні системи боротьби з БПЛА VAMPIRE, дрони RQ-20 Puma і не тільки.

29 серпня стало відомо, що українські сили розпочали контрнаступ на південному напрямку. Цього дня ЗСУ вдалося прорвати одну з ліній оборони ЗС РФ. За даними джерела НВ, українські сили мають частковий успіх у районі села Правдине.

На тлі цього колаборанти у Новій Каховці оголосили «евакуацію з робочих місць», а голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував «зміни на Херсонському напрямку».