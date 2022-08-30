СNN: США передали Украине оружие, предназначенное для контрнаступления

Администрация президента США Джо Байдена в течение последних нескольких месяцев передавала Украине оружие, предназначенное для освобождения южных регионов страны, сообщает СNN cо ссылкой на представителя Белого дома, сообщает Новое время.

По словам чиновника, Украина просила у Вашингтона оружие, специально предназначенное для запланированного контрнаступления на юге страны.

США выполнили многие из этих запросов, включая дополнительные боеприпасы, артиллерию и Джавелины, в ходе нескольких пакетов помощи США за последние два месяца, добавил он.

Вашингтон сообщал, какое оружие направляет в Украину, но не уточнял, что оно предназначено для контрнаступления.

В День Независимости Украины 24 августа президент США утвердил крупнейший в истории пакет военной помощи для Украины на сумму 2,98 миллиарда долларов США.

Он включает ЗРК NASAMS, авиационные системы борьбы с БПЛА VAMPIRE, дроны RQ-20 Puma и не только.

29 августа стало известно, что украинские силы начали контрнаступление на южном направлении. В этот день ВСУ удалось прорвать одну из линий обороны ВС РФ. По данным источника НВ, украинские силы имеют частичный успех в районе села Правдино.

На фоне этого коллаборанты в Новой Каховке объявили «эвакуацию с рабочих мест», а глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким анонсировал «изменения на Херсонском направлении».