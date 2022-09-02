Кабмін схвалив нові санкції проти Росії та Білорусі

У п’ятницю, 2 вересня уряд на своєму засіданні підтримав ініціативу Мінреінтеграції та схвалив новий пакет обмежувальних заходів, повідомляє Новое время.

У Мінреінтеграції зазначили, що новий пакет стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб. Пропозиції щодо цих санкцій надали органи влади за дорученням віцепрем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Зокрема, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу країни-агресора, посадових осіб нацбанків РФ та Білорусі.

У міністерстві заявили, що потрапили під обмеження й інші російські і білоруські компанії та громадяни цих країн — ті, що сприяли агресії РФ проти України та за допомогою яких Росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції.

Передбачено застосування санкцій до:

групи компаній «Сернія» і пов’язаних осіб — саме вони використовувались РФ для обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу;

до російських виробників мікроелектроніки і програмного забезпечення та компаній, що причетні до хакерських атак;

до групи компаній Царьград, що поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора.

Список персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки Володимира Путіна.

У відомстві заявили, що санкції проти них усіх застосували також і США. Тож відтепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною.