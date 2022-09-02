Кабмин одобрил новые санкции против России и Беларуси

В пятницу, 2 сентября правительство на своем заседании поддержало инициативу Минреинтеграции и одобрило новый пакет ограничительных мер, сообщает Новое время.

В Минреинтеграции заявили, что новый пакет касается 99 физических и 178 юридических лиц. Предложения по этим санкциям предоставили органы власти по поручению вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Речь идет о предприятиях военно-промышленного комплекса страны-агрессора, должностных лицах нацбанков РФ и Беларуси.

В министерстве заявили, что попали под ограничения и другие российские и белорусские компании и граждане этих стран — способствовавшие агрессии РФ против Украины и с помощью которых Россия пыталась обходить примененные против нее санкции.

Предусмотрено применение санкций в отношении:

группы компаний "Серния" и связанных лиц — именно они использовались РФ для обхода санкционных ограничений и поставок продукции микроэлектроники для нужд военно-промышленного комплекса;

российских производителей микроэлектроники и программного обеспечения и компаний, причастных к хакерским атакам;

группы компаний "Царьград", распространяющих пророссийскую пропаганду, и компаний, занимавшихся майнингом в интересах промышленного сектора страны-агрессора.

Список персон, попавших под жесткие ограничения, возглавили дочери Владимира Путина.

В ведомстве заявили, что санкции против них всех применили также США. Отныне ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной.